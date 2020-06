Ori and the Will of the Whisps : un portage Switch à venir ? Les développeurs prennent la parole

Si le premier épisode avait déjà su convaincre la critique, sa suite débarquée plus tôt cette année avait des airs magistraux encore plus réussis : Ori and the Will of the Hisps est une incontestable victoire pour ses développeurs de chez Moon Studios et, très clairement, il s'agit d'une belle arme dans le portefeuille de Microsoft.Étant donné que le volet précédent s'est vu, de façon surprenante, portée sur Switch, beaucoup se demandent si la chose est réitérable pour ce nouvel opus : c'est lors d'une session de question-réponses sur Reddit que la question d'une possible mouture Nintendo s'est posée... Question à laquelle la firme a répondu "qu'il n'y avait rien à partager pour le moment concernant un éventuel portage". Pire encore, l'entreprise a déclaré qu'un tel projet "serait extrêmement difficile à faire tourner en 60FPS".Bref, pour le moment, Ori and the Will of the Hisps restera une exclusivité Microsoft, pour le plus grand bonheur des possesseurs d'Xbox One et PC. C'est la vie, c'est comme ça.