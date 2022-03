One Piece Odyssey : un nouveau jeu qui mélange aventure et RPG, premier trailer

Cela faisait quelques années que nous n'avions pas eu droit à un nouveau jeu vidéo One Piece, le dernier remontant à 2019 et n'avait guère enthousiasmé les foules. Il s'appelait One Piece World Seeker et manquait à la fois de production de value et d'ambition vidéoludique aussi. Mais c'était sans compter sur l'émission One Piece News Coo Online qui s'est terminée il y a quelques minutes à peine avec l'annonce de One Piece Odyssey, nouveau jeu mettant en scène Luffy et sa bande de pirates. Développé par Ilca inc, il s'agit d'un jeu mélangeant aventure et RPG avec une histoire écrite par Eiichiro Oda en personne, mais qui s'est aussi occupé au design des personnages et des monstres dans le jeu. On ne sait pas grand-chose pour le moment et ce malgré l'intervention de Tsuzuki Katsuaki, producteur du jeu chez Bandai Namco, mais le jeu semble vouloir reprendre les codes des RPG classiques, avec pas mal d'exploration, une évolution constante des personnages et des combats de boss pour nous tenir en haleine.La sortie de One Piece Odyssey est attendue pour 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.