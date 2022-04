One Piece Odyssey : de nouvelles images pour le RPG, il y a de gros monstres à combattre

C'était il y a un mois tout pile : Bandai Namco Entertainment annonçait l'existence de One Piece Odyssey, un RPG qui rappelle énormément One Piece World Seeker dans son approche, et qui est développé par le studio ILCA. Si le premier trailer n'a guère épaté les foules malgré le nom de Eiichiro Oda à la conception des personnages et des monstres, nombreux sont les fans qui espèrent un titre à la hauteur de la qualité de l'animé et du manga. Aujourd'hui, on peut avoir un 2ème aperçu du jeu, de ses protagonites, mais aussi de quelques unes des créatures à affronter par le biais d'images inédites. Comme d'habitude avec One Piece, le choix des animaux est souvent saugrenu et leur taille toujours très imposante. Pas de quoi effrayer Luffy et son équipage, eux qui n'arrêtent pas de prendre du cycle au fur et à mesure de leur périple. La sortie de One Piece Odyssey n'est pas précisée encore, mais on sort qu'il sort sur PC et toutes les consoles, sauf la Switch.