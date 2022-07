On unboxe et on vous fait découvrir toutes les PS5 couleurs (Full Set)

Voilà bientôt deux ans que la PS5 est sortie. Certes dans un contexte difficile, lié à une pandémie qui a ralenti toutes les industries et empêchant certains constructeurs comme Sony Interactive Entertainment de se lancer dans la fabrication de machine en édition limitée. Contrairement à la génération PS4 qui enchaînait les consoles aux couleurs d'un jeu en particulier, la PS5 est toujours bredouille d'une version autre que la version blanche standard. Face à la pénurie de composant, le constructeur japonais privilégie la demande qui ne cesse d'être importante. Aussi, pour essayer de personnaliser sa console de salon, histoire qu'elle ne ressemble pas à celle du voisin, il existe une solution : les faceplates. Communément appelées façades dans notre langue française, il s'agit de coques de couleur, permettant de donner un peu plus de vie à la PS5. En début d'année, vers février, Sony Interactive Entertainment avait commercialisé les faceplates Midnight Black et Cosmic Red, dans la foulée des manettes de la même couleur. Mais depuis quelques semaines, vers fin juin, trois nouveaux coloris ont été mis sur le marché, il s'agit de la Starlight Blue, la Nova Pink et la Cosmic Purple. Maintenant qu'on a le full set de ces façades de couleur, il est temps de vous faire un unboxing complet et d'essayer chacun de ces coloris. On s'est même amusé à marier les couleurs. Voici le résultat au format 4K.