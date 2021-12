Spider-Man No Way Home : est-ce vraiment une dinguerie ? Andrew Garfield et Tobey Maguire dans le film ?

Dans quelques heures, la France sera le premier pays à pouvoir découvrir le très attendu Spider-Man No Way Home, le fameux film qui casse Internet à chacun de ses nouveaux trailers et spots TV, défraye les chroniques, se place toujours en tendance Twitter à chaque événement autour de lui, et fait couler beaucoup beaucoup d'encre. Si le film de Sony Pictures et Marvel Studios n'arrive aux Etats-Unis que ce vendredi 17 décembre, les Français vont pouvoir enfin savoir si Andrew Garfield et Tobey Maguire sont vraiment dans le film ou pas. Entre les leaks, les dénis officiels et cette fascination à tout vouloir cacher, quitte à mettre des séquences où l'on efface des personnages à l'écran, ce troisième épisode la trilogie Spider-Man Home cristallise des attentes de malade pour le cinéma. Serait-ce le premier film à faire exploser les chiffres du box office, comme si le COVID n'avait jamais existé ? Quand on voit l'engouement et le nombre de préventes à travers le monde, on peut se poser la question.Il y a d'ailleurs une autre question qu'on se pose légitimement. Spider-Man No Way Home est-il vraiment un bon film ? Mérite-t-il la note de 100% qu'on voit sur Rotten Tomatoes ? La presse américaine ne s'est-elle pas un peu emballée et laissée envahir par les émotions ? Voici notre critique à chaud du film, full spoilers. Parce que c'est mieux de parler avec la parole libérée... Vous êtes prévenus !