Nvidia : une RTX 3090 "CEO Edition" apparaît en ligne, un fake ?

Alors que l'internet bruisse des rumeurs à propos des cartes GeForce RTX série 30 encore non-annoncées, une RTX 3090 CEO vient d'apparaître sur la toile, mais il semble qu'il s'agisse d'un fake assez grossier. Si vous êtes familier des éditions spéciales de chez Nvidia, vous savez que les CED Edition sont des déclinaisons particulièrement rares et puissantes de certains modèles de cartes graphiques. La dernière en date fut la Titan V CEO Edition, et il n'est pas impossible que Jensen Huang ait envie d'apposer son nom sur un modèle exceptionnel de GeForce série 30.

Selon l'image qui circule, cette RTX 3090 serait affichée à 3 499 dollars et embarquerait 48 Go de VRAM au lieu des 24 du modèle de base. Il s'agirait donc d'une déclinaison qui vise un marché ultra-spécifique où les utilisateurs ont besoin d'énormément de mémoire (IA, Calcul). Mais en y regardant de plus près, l'image mentionne de la GDDR6X, soit comme les 3090 et 3080 normales. Le hic, c'est que la société Micron qui fabrique la GDDR6X a confirmé que les modules 16Gb (2GB) ne seront pas produits avant 2021. En clair, il est donc matériellement impossible de faire tenir autant de mémoire de ce type sur cette carte graphique, car le matériel n'existe tout simplement pas encore.

Le seul moyen d'avoir autant de mémoire serait d'utiliser de la GDDR6 classique (pas la X), ce qui permet d'avoir une énorme capacité, mais aux dépends de la bande passante, bien plus faible. On doute que Nvidia se soit lancé dans une carte "CEO Edition" qui disposerait de performances inférieures à la 3090 classique, ce qui nous fait donc dire que cette image est un fake.