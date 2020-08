Nvidia : une grosse annonce dans 21 jours, les RTX série 30 officialisées ?

Nvidia vient de teaser un compte à rebours intitulé "Ultimate Countdown" sur Twitter, ce qui nous laisse bien évidemment penser qu'une grosse annonce est prévue pour bientôt, et qu'il s'agira probablement des nouvelles GeForce RTX Ampere. Le visuel mentionne deux chiffres, à savoir 21 jours, et 21 ans. La référence ne nous permet plus de douter. En effet, la date fatidique sera dans 21 jours, soit le 31 août prochain. Et que s'est-il passé le 31 août 1999 ? (soit il y a 21 ans) C'est exactement la date à laquelle a été annoncée le premier "GPU" de l'histoire, à savoir la Nvidia GeForce 256. Il semblerait donc que la firme de Santa Clara ait voulu prendre un peu d'avance sur la date annoncée par la rumeur qui était en septembre . Cette annonce serait aussi assez proche de celle faite pour les cartes RTX série 20, et dont l'annonce avait été effectuée lors de la gamescom. Or cette année, le salon allemand fermera ses portes le 30 août. Vous l'avez compris, le futur du jeu vidéo risque bien de s'écrire d'ici la fin du mois.