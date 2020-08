Nvidia : de nouvelles rumeurs sur la date de sortie de la RTX 3080

Alors que les consoliers fourbissent leurs nouvelles armes, Nvidia n'est pas en reste puisque la fin de l'année devrait également marquer l'arrivée de la nouvelle génération de cartes GeForce RTX à architecture Ampère. Selon la publication chinoise MyDrivers (qui a souvent accès aux usines d'assemblage), les RTX série 3000 devraient avoir droit à une sortie échelonnée sur une période assez courte, au vu de ce qui s'est passé avec la dernière génération. Ainsi, le très haut de gamme serait dévoilé le 17 septembre prochain. À cette date, on devrait donc avoir droit aux RTX 3080 Ti (ou 3090 selon une autre rumeur), et RTX 3080, qui succéderaient aux RTX 2080 et 2080 Ti. Ces cartes ne se vendant qu'à de faibles volumes au vu de leur tarif prohibitif, on ignore encore combien de temps il faudra attendre avant que leur disponibilité soit réelle.

Toujours selon la publication chinoise, la GeForce RTX 3070 (qui remplace la RTX 2070) arriverait pour sa part un mois plus tard, à savoir en octobre. Enfin, la RTX 3060 (qui succède à la RTX 2060) et qui représente le plus gros des ventes serait pour sa part prévue en novembre. L'idée d'un tel planning est bien sûr de pouvoir disposer d'une gamme aussi complète que possible pour la période des fêtes, afin de tenter les joueurs qui disposent de matériel un peu vieillissant. D'ailleurs, selon MyDrivers, Nvidia aurait déjà arrêté la production de la GeForce RTX 2070 Super, tandis qu'on sait que les 2080 Super et 2080 Ti ne sont déjà plus produites. Ceci pourrait s'expliquer par une volonté de laisser du temps aux revendeurs pour épuiser leurs stocks, avant l'arrivée des nouveaux modèles.