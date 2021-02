No More Heroes 3 : une date de sortie et un nouveau trailer qui révèle des graphismes obsolètes

Cela faisait plusieurs longs mois que nous étions sans nouvelles de Travis Touchdown et pour cause, la dernière fois que Grasshopper Manufacture a pris la parole autour de No More Heroes 3, c'était pour nous annoncer le report du jeu. Et bien justement, après des mois de silence, Suda51 sort de son silence et c'est au travers du Nintendo Direct du 17 février 2021 que nous avons pu obtenir la date ferme et définitive du jeu. Notez dans vos agendas, c'est le 27 août prochain qu'on pourra retrouver Travis, qui semble en proie avec des extraterrestres. Une histoire encore plus WTF que les précédentes et qui va renouer avec la formule du monde ouvert. C'est aussi la raison pour laquelle No More Heroes affiche des graphismes aussi obsolètes, avec une technique au ras des paquerettes. Les textures sont baveuses, les décors vides, l'aliasing ultra présent et les animations donnent le sentiment que rien n'a évolué depuis les précédents épisodes. A vue d'oeil comme ça, il est évident qu'il n'y a eu aucune retouche et on espère que le jeu saura se rattraper autrement. Malgré cela, difficile de vous cacher que les 59,99€ demandés pour cette nouvelle aventure donnent déjà un goût amer au fond de la gorge.