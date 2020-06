No More Heroes III : Suda51 dévoile du gameplay pour la 1ère fois sur Switch, mais cache l'écran

le patron de

du New Game+ Expo pour s'afficher dans une toute première vidéo de gameplay. Enfin presque, car Suda51,Grasshopper Manufacture, prend un malin plaisir à se placer devant l'écran, ce qui empêche d'apprécier ce qui semble être un boss fight. Bref, tout ça pour dire qu'il va falloir faire preuve d'un peu de patience avant de découvrir No More Heroes III dans des conditions optimales, sachant que le jeu sera exclusif à la Nintendo Switch.A noter que dans la vidéo, Suda51 fait référence au COVID-19 et explique qu'il en a profité pour passer du temps en famille et jouer à des titres qu'il n'avait pas encore eu le temps de découvrir, tels que Super Mario Odyssey. On peut imaginer que la sortie du jeu, toujours fixée à cette année pour le moment, sera repoussée à 2021 suite au confinement.