No More Heroes 3 : le jeu sort sur PlayStation et Xbox, enfin des graphismes acceptables ?

La fin de l'exclusivité Nintendo Switch pour No More Heroes 3 a pris fin aujourd'hui, le jeu étant désormais en vente libre sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et même Xbox One. L'occasion, enfin, de pouvoir jouer au titre avec des graphismes acceptables, la version Nintendo Switch pèchait par son aspect visuel assez répugnant à l'époque. Non pas que le jeu soit désormais une vitrine technologique des consoles new gen, loin de là même, mais nul besoin de plisser les yeux pour éviter le flou des textures, ou bien encore l'aliasing qui agressait la rétine sur la console hybride de Nintendo. Rappel, cet épisode est le dernier de la franchise, puisque Suda51 a annoncé son abandon , sans doute par manque de ventes. Une bien triste nouvelle.