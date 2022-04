No More Heroes 3 : c'est la fin de l'exclu Nintendo Switch, le jeu sort sur d'autres consoles

Sorti en août 2021 uniquement sur Nintendo Switch, No More Heroes 3 n'avait pas totalement convaincu la presse, partagée entre l'univers déjanté de son créateur, Suda51, sa réalisation complètement datée et ses mécaniques de gameplay qui peinaient à se renouveler. Néanmoins, le titre a tout de même bénéficié d'une certaine clémence, ce qui lui a valu un 75% de moyenne sur Metacritic. Une note suffisante pour convaincre Grasshopper Manufacture de le sortir cette fois-ci sur d'autres plateformes comme la PS5, la PS5, les Xbox Series et la Xbox One. Pas de jaloux ainsi et c'est à l'automne prochain qu'il sera possible de découvrir les dernières aventures de Travis Touchdown avec des graphismes sans doute meilleurs que ceux qu'on avait subis sur Nintendo Switch. Histoire de combler le retard et de récompenser les joueurs qui auront attendu 1 an et demi, le jeu arrivera avec des bonus pas négligeables comme un artbook de 70 pages avec une cover qui rend hommage au film Akira, un CD contenant toutes les musiques du jeu, une plaque d'immatriculation estampillées Santa Destroy, la ville où vit Travis et un packaging avec une illustration exclusive de la part de Yusuke Kozaki, le chara-designer du jeu.