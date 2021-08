Test No More Heroes 3 : c'est très partagé, il y a du bon et du très mauvais, voici les notes dans le monde

Gamespot : 4/10

Slant Magazine : 5/10

Jeuxvideo.com : 10/20

IGN.com : 6/10

VGC : 6/10

Gameblog : 6/10

Shacknews : 7/10

Siliconera : 7/10

Gamekult : 7/10

Game Informer : 7.8/10

EGM : 8/10

Nintendo Life : 8/10

Destructoid : 8.5/10

IGN Japan : 9/10

Digital Trends : 9/10

Après 11 ans d'attente, les fans de Travis Touchdown peuvent enfin découvrir les dernières aventures du personnage le plus déluré issu de l'imagination débordante de Suda51, puisque No More Heroes 3 est enfin disponible sur Nintendo Switch. Depuis son annonce en 2019, le titre a souvent été les railleries d'internet, avec sa réalisation bas de gamme et sa résolution qui font penser que le jeu est resté bloqué à l'époque de la Wii U. Ce n'est pas tout à fait faux puisqu'on reproche à ce No More Heroes une technique complètement à la ramasse. C'est globalement ce que pense la presse spécialisée, même si certains médias parviennent à lui pardonner ces défauts grâce à d'autres qualités. On constate d'ailleurs que malgré les 75% de moyenne obtenue sur Metacritic , les avis sont très partagés et No More Heroes 3 est loin de faire consensus. Sur les 67 critiques recensées, un bon gros tiers estime que le jeu n'est pas à la hauteur des attentes et que le jeu est littéralement plombé par sa technique désuet et son manque global de finition.La Switch peine à afficher correctement le jeu, avec un moteur 3D complètement aux fraises, un festival d'aliasing et un clipping d'un violence inouïe. Mais ce n'est pas tout, la direction artistique n'arrive pas à sauver les errances techniques, avec un manque d'homogénéité flagrant, d'autant que l'ensemble semble à la fois criard et de mauvais goût. Quant au frame-rate, il est lui aussi à la ramasse, avec de nombreuses chutes, notamment lors des phases à moto. Certains médias comme Gamespot, IGN ou Jeuxvideo.com ne lui pardonnent pas cette réalisation datée, et leur sanction a été irrévocable.On aurait pu penser que le jeu se rattrape dans son gameplay, mais il faut croire que Suda51 n'avait plus vraiment la foi, puisque le jeu ne fait que répéter inlassablement la même structure : des arènes à nettoyer et qui ont toutes été copiées-collées sans aucune réflexion. De même, les extraterrestres qui font office de boss manquent singulièrement de charisme et déçoivent également sur ce point. Reste alors les combats qui sont toujours aussi agréables, voire jouissif, mais ça ne sera pas suffisant pour faire de No More Heroes 3 un épisode convaincant. Ce n'est peut-être d'ailleurs pas un hasard si Suda51 a annoncé la fin de la série dans la foulée... Allez, sans plus attendre, voici l'ensemble des notes obtenues :