No More Heroes 3 sera le dernier épisode, Suda51 annonce l'abandon de la série

Sorti hier sur Nintendo Switch, No More Heroes 3 est la dernière exclusivité estivale de la console hybride de Nintendo. Malgré les 75% de moyenne obtenue sur Metacritic, le jeu fait débat et surtout est loin de faire l'unanimité auprès de la presse spécialisée . Au public de se faire son propre avis et quoi qu'il advienne, sachez qu'il s'agira des toutes dernières aventures de Travis Touchdown. En effet, son créateur Suda51 s'est fendu d'un tweet pour préciser qu'il s'agit tout simplement du dernier épisode et que la licence tire sa révérence . Une annonce assez surprenante surtout que No More Heroes 3 vient de sortir, car un tel message pourrait nuire à sa communication. Mais qu'importe, pour le game designer japonais, il est temps de lui faire ses adieux à ce personnage qui l'a accompagné pendant 14 ans.Né sur Wii en 2007, No More Heroes était le premier vrai gros projet de Suda51 depuis l'excellent Killer7, sorti deux ans plus tôt sur GameCube. Si la série a eu droit à deux autres épisodes et un spin-off en plus, elle n'a jamais réellement fonctionné dans les charts. Les ventes du jeu, et de la série, restent chasse gardée, mais une chose est sûre, Suda51 n'a jamais créé de jeux pour le grand public. Mais qu'importe, Suda51 avait d'ores et déjà prévu de conclure la saga avec ce troisième épisode (canon, le 4ème si on compte le spin-off), sans doute pour se consacrer à une nouvelle licence. On espère dans tous les cas qu'il saura garder son imagination loufoque et débordante. RIP Travis Touchdown.