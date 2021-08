No More Heroes 3 : un nouveau trailer absolument dingo pour la sortie du jeu sur Switch

C'est aujourd'hui que les fans de Travis Touchdown peuvent enfin goûter à ses nouvelles aventures. Une attente qui aura été longue puisque le deuxième épisode remonte à 2010, et que son annonce a été faite en 2019. En attendant de savoir si ce troisième épisode est à la hauteur de la réputation du bonhomme et qu'il n'a rien perdu de sa superbe, Nintendo et le studio Grasshopper Manufacture se sont fendus d'un trailer de lancement dans lequel tout le côté déluré du jeu a été balancé. Qu'il s'agisse des boss extraterrestres et extravagants qu'on découvre, les mini-jeux aussi loufoques qu'inutiles (tondre le gazon, casser des pierres), les phases en moto, les transformations de Travis en super mécha et la surconfiance en soi de ce dernier, on en prend plein la vue. Bon, on s'aperçoit aussi que la Nintendo Switch tire la langue dès qu'il s'agit d'un jeu à monde ouvert, car visuellement, ce No More Heroes 3 jure pas mal.