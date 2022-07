No More Heroes 3 : un premier trailer pour les versions PlayStation et Xbox, c'est nettement plus beau

Katsuhiro Ōtomo sont présentes. Grasshopper Manufacture en profite pour révéler la date de sortie de ce No More Heroes 3, désormais attendu pour le 14 octobre prochain.





































Histoire de combler le retard par rapport à la version Nintendo Switch et de récompenser les joueurs qui auront attendu 1 an et demi, le jeu arrivera avec des bonus non négligeables comme un artbook de 70 pages avec une cover qui rend hommage au film Akira, un CD contenant toutes les musiques du jeu, une plaque d'immatriculation estampillées Santa Destroy, la ville où vit Travis et un packaging avec une illustration exclusive de la part de Yusuke Kozaki, le chara-designer du jeu.

Annoncées en avril dernier, les versions PS5, Xbox Series, PS5 et Xbox One de No More Heroes 3 bénéficient enfin d'un premier trailer de gameplay. L'occasion de constater que le jeu sera nettement plus présentable sur ces nouveaux supports, pouvant faire honneur aux travail des graphistes qui avaient sans doute mis en avant de nombreux détails croustillants et des références à d'autres oeuvres telles qu'un certain Akira. Il suffit d'ailleurs d'aller jusqu'à la fin de ce trailer pour constater à quel point les références au chef d'oeuvre de