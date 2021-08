No More Heroes 3 : les 10 boss du jeu présentés, certains sont plus que chelous

Il ne reste plus que quelques semaines avant l'arrivée sur Nintendo Switch de No More Heroes 3, et on ne va pas se mentir, le jeu n'a pas fait beaucoup parler de lui jusqu'à présent. Campagne de communication timide, des trailers assez rares, autant vous dire qu'on était inquiet quant à la qualité de ce nouvel épisode qui n'a pas vraiment brillé pour son aspect technique jusqu'à présent. Heureusement, on ne juge pas un jeu uniquement pour ses graphismes, mais aussi pour son gameplay et son atmosphère. Justement, en parlant d'ambiance, Grasshopper Manufacture nous propose de découvrir une nouvelle vidéo de son jeu, dans laquelle les 10 boss sont présentés.



On rappelle que dans ce nouvel opus, Travis va devoir affronter des extraterrestres qui bosse pour un certain Jess-Baptiste VI, connu aussi sous le nom de Prince FU, qui n'a qu'un seul objectif : imposer ses propres super-héros. Entre Gold Joe, The Alien Kidnapper, la Gastro Cannon Velvet Girl ou bien encore Midori Midorikawa, la princesse du Dark World, il y en aura pour tous les goûts. Encore une fois, Suda51 a fait jouer son imagination débordante et Travis va devoir sortir son Beam Katana pour tous les massacrer. La sortie de No More Heroes 3 est attendue pour le 27 août prochain, en exclu sur Nintendo Switch.