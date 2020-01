Nioh 2 : un story trailer enivrant, à voir ici

C'est qu'il fait décidément envie, ce satané Nioh 2 : après un premier opus vraiment convainquant, la Team Ninja remet ça avec un second épisode encore plus ambitieux, plus maîtrisé (du moins, de ce que nous avons déjà joué ). En plus de son gameplay exigeant, le titre peut s'appuyer largement sur une direction artistique resplendissante et, donc, une ambiance fournie : ce tout nouveau story trailer annonce d'ailleurs bien la couleur.Prévu en exclusivité sur PlayStation 4, Nioh 2 sortira le 13 mars 2020. La bonne nouvelle, c'est que le soft proposera un contenu post-launch plutôt dense avec trois DLC (et un season pass), comprenant de nouvelles armes, de nouvelles capacités, de nouveaux personnages et, bien sûr, de multiples quêtes inédites.