Nintendo Switch Online : les jeux Game Boy et Game Boy Advance arrivent, voici les 1ers titres

Jeux Game Boy & Game Boy Color :

Sur les 40 min de Nintendo Direct de ce 8 février 2023, Nintendo en a profité pour annoncer l'arrivée des jeux Game Boy et Game Boy Advance sur Nintendo Switch. A l'instar des jeux NES, Super Nintendo et Nintendo 64, il faut évidemment passer par le service Nintendo Switch Online pour pouvoir en profiter et jouir d'une tripotée de titres aussi rétro que jouissifs. Rappel, il faut souscrire à un abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel à 39,99€ pour cela. Voici la liste des premiers jeux qui ont été annoncés :

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Link’s Awakening DX

Tetris

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II: Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land



Les jeux Game Boy Advance :

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3

WarioWare, Inc: Mega Microgame$

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap