Nintendo Switch : c'est 7 millions d'exemplaires en France, 2022 a été une belle année

La nouvelle année a démarré et c'est le moment pour certains constructeurs de faire le bilan de ces douze derniers mois. Pour Nintendo, en France, 2022 aura été une année fructueuse, avec le seuil des 7.09 millions de Nintendo Switch vendues, ce qui en fait la console Nintendo la plus vendue depuis la Nintendo DS. La console arrive même à faire mieux que la Wii et ses 6.3 millions d'exemplaires écoulés et la PS4 et ses 6 millions d'unités vendues dans l'Hexagone. Dans une interview accordée au journal Le Figaro, Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, explique que l'attrait pour la machine est restée intacte malgré le fait qu'ellek entame sa sixième année de commercialisation. « Nous avons vendu 987.000 Switch en 2022, ce qui est la meilleure performance du marché. Une console vendue sur deux en France l'an passé était une Switch ». Cette ferveur pour la console de Nintendo a été favorisée par la pénurie de composants dont ont été victimes Sony et Microsoft pour leur PS5 et Xbox Series. Nintendo peut aussi compter sur l'approche familiale de sa machine, consommée avant tout comme étant une machine pour les plus jeunes joueurs. On apprend d'ailleurs que près d'un quart des foyers français est désormais équipé d'une ou de plusieurs Switch, selon Le Figaro. Et bien que le profil des utilisateurs Switch se résume à la famille, Nintendo souhaite toutefois séduire un nouveau public. D'un autre côté, les dernières publicités autour de la console mettaient en scène Michou et Elsa Bois, couple révélé lors de la Saison 2021 de Danse avec les Stars, et bien connu des jeunes et des adolescents.







L'article du Figaro nous permet d'avoir un aperçu plus précis des ventes des jeux de la consoles, avec notamment 425.000 versions physiques vendues du jeu Nintendo Switch Sports. Devant, on trouve Pokémon Violet/Écarlate avec 701.000 copies vendues, Pokémon Légendes Arceus qui a vendu 575.000 exemplaires et Mario Kart 8 qui s'est écoulé à 445.000 rien que sur l'année 2022 alors qu'il est sorti en 2017, et qu'il était déjà une ressortie d'un jeu Wii U. L'année 2023 devrait permettre à Nintendo de continuer dans sa lancée, d'autant qu'elle se ponctuée des sorties de Zelda Tears of Kingdom, mais aussi du film d'animation Super Mario Bros, qui devrait permettre de populariser encore plus Mario auprès du grand public.