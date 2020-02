Nintendo : le prochain Direct dans les semaines à venir ? Des indices le laissent penser

Depuis ce matin, cela fait 162 jours que nous n'avons pas eu droit à un Nintendo Direct, soit la plus longue attente entre deux émissions depuis 2016. Sans surprise, Big N pourrait bien nous présenter des choses bientôt. En effet, si le dernier vrai Direct remonte au 4 septembre 2019 (on ne compte pas les émissions spécifiques à Smash Bros., à Pokémon ainsi que l'Indie World), on note que la firme de Kyoto vient de mettre à jour sa chaîne YouTube japonaise avec la mention d'un Nintendo Direct. Forcément, tous les fans sont en émoi, et la rumeur veut qu'une diffusion soit annoncée très prochainement, probablement dans les prochains jours. De plus, Nintendo organise traditionnellement une présentation autour de la fin février et du début du mois de mars afin de dévoiler les nouveautés à venir. Au passage, on rappelle que la présentation de l'année dernière avait eu lieu de 13 février 2019.