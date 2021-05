Nintendo : la Switch Pro 4K serait dévoilée juste avant l'E3, une date potentielle pour la sortie évoquée

La Switch Pro est définitivement un secret de polichinelle. Après de nombreuses, très nombreuses rumeurs au fil du temps, le site Bloomberg (toujours lui) vient de lâcher de nouvelles informations au sujet de cette machine améliorée : selon des sources sûres, il affirme donc que l'annonce sera faite juste avant l'E3, qui commencera le 12 juin. Une stratégie qui ferait sens puisque la Nintendo 3DS avait été dévoilée juste avant que le salon californien ne débute, tout comme le nom de la Wii des années plus tôt encore.



Plutôt généreux, Bloomberg déclare aussi que cette Switch Pro serait commercialisée soit pendant le mois de septembre, soit pendant celui d'octobre. Une sortie imminente, donc. On imagine que l'on sera davantage fixé d'ici les prochaines semaines.



Pour rappel, cette Switch Pro embarquerait un écran OLED en 720p, plus grand avec 18 centimètres de diagonale (contre 15,7 centimètres pour le modèle normal). Une fois dockée, la console permettrait même d'afficher de la 4K : un processeur plus puissant serait également de la partie, de façon à augmenter le framerate et, évidemment, la définition. Cette nouvelle mouture vous intéresserait-elle, même si possédez déjà une Switch basique ?