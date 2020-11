Nintendo : une mise à jour pour la 3DS est disponible, l'ultime update ?

À la surprise générale, Nintendo vient de déployer une toute nouvelle mise à jour pour la 3DS. Oui, vous avez bien lu, un nouveau firmware est disponible pour une console qui n'est plus produite. Forcément, on se demande si cette update ne serait pas la dernière du cycle de vie de la console portable de Nintendo. La nouvelle mouture du système d'exploitation de la machine n'apporte aucune nouveauté (on s'en doutait, hein) mais se contente "d'améliorer la stabilité système et l'expérience utilisateur". Comme toujours, en décodant ces mots, on comprend que la firme a colmaté quelques brèches de sécurité afin de rendre certains logiciels homebrew inutilisables, et d'endiguer le piratage sur la machine. Néanmoins, vu la place de plus en plus faible qu'occupe la 3DS dans le bilan financier de la firme de Kyoto, on imagine que cette dernière devrait bientôt cesser les frais, et arrêter de développer de nouveaux firmwares.