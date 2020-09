Nintendo : clap de fin pour la 3DS, plus aucune machine en production

Nintendo vient de planter le dernier clou dans le cercueil de la 3DS, puisque la production des machines est officiellement terminée. La dernière machine encore en production était la 2DS XL, et les ultimes unités ont quitté l'usine il y a plusieurs jours. Pour la première fois depuis 1989, Nintendo ne produit plus qu'une seule console, ce qui est assez historique. Pour autant, la firme ne laisse pas tomber ses clients puisque l'eShop restera encore ouvert jusqu'à une date indéterminée, tandis que les serveurs des jeux en ligne seront tous maintenus en état de marche. Il sera donc toujours possible d'aller défier des joueurs du monde entier sur Mario Kart 7, ou de re-télécharger n'importe quel jeu que vous avez précédemment acheté.

La 3DS est sortie en mars 2011 est s'est écoulée à 75.9 millions d'unités selon les chiffres publiés le 30 juin 2020, tandis que 384 millions de jeux ont trouvé preneur. Si la console est loin d'avoir fait aussi bien que sa devancière la DS (la meilleure vente de Nintendo avec 154 millions de machines), elle aura tout de même permis à Big N de s'assurer une certaine santé financière sur la période du flop de la Wii U.