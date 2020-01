Nintendo : encore deux jeux Wii U à venir sur Switch en 2020 (enfin, peut-être)

Si elle prépare tranquillement mais sûrement ses exclusivités (et qu'elle en a déjà livré pas mal en 2019, d'ailleurs), force est de constater que la Switch aime accueillir les jeux de sa grande sœur. Une certaine forme de recyclage, oui, mais compréhensible quand on connait le fiasco industriel de la Wii U : ce serait bête d'abandonner tous ces bons jeux qui n'ont même pas eu la chance de révéler pleinement leur potentiel aux yeux du monde.



Justement, selon la scénariste et insider du milieu Emily Rogers, reconnue dans l'industrie, Big N aurait encore deux portages à faire en 2020. Une annonce qu'elle fait avec une absolue certitude, prétextant même être inquiète que le constructeur se repose sur ses acquis. Bien que l'on ne connaisse pas la nature des deux jeux concernés, Rogers précise qu'ils ne sont pas difficiles à deviner étant donné que Nintendo... a déjà porté presque tous les autres jeux Wii U.



Si l'on fait le tri, on s'aperçoit donc que la firme s'est déjà attelée à ramener, sur Switch, Martio Kart 8, Breath of the Wild, Captain Toad Treasure Tracker, Super Mario Bros. U ou prochainement Tokyo Mirage Sessions, tous des titres originellement sortis sur Wii U. Il reste donc encore quelques softs, à l'instar de StarFox Zero, Pikmin 3 ou encore Super Mario 3D World. Les pronostics sont ouverts.