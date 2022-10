NFS Unbound : un nouveau trailer qui explique les prises de risques comme mécanique de gameplay

Depuis son reveal il y a 15 jours, Need For Speed Unbound est un jeu qui fait débat. D'un côté, ceux qui ont embrassé pleinement le choix artistique imposé par le studio Criterion Games, et de l'autre, ceux qui rejettent ce mélange entre graphismes réalistes et effets cel-shadés. Quoi qu'il arrive, le jeu ne laisse personne indifférent et ça, le studio britannique devait forcément le savoir. La campagne promotionnelle avance et aujourd'hui, on a le droit à un nouveau trailer de gameplay, toujours aussi explosif, qui permet de mettre en avant quelques mécaniques dans le jeu. Il y aura en effet une gestion des risques et des récompenses associés au niveau d’Alerte qui monte à chaque course organisée dans les rues de Lakeshore. Un peu à l'image de ce qui a été fait dans la série Burnout, les joueurs obtiendront des récompenses en prenant des risques, comme par exemple réaliser des drifts spectaculaires dans la rue, échapper à la police ou miser leur argent dans des paris annexes contre leurs rivaux.

La sortie de NFS Unbound est attendue pour le 2 décembre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series et confirme la 4K et le 60fps.