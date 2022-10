NFS Unbound : un collector cheap et de mauvais goût, le contenu fait déjà polémique

Officialisé hier aux alentours de 16 heures hier, NFS Unbound a surpris son monde par son esthétique tranché et radicalement différente de ce qui se fait habituellement dans les jeux de courses. En mélangeant graphismes réalistes et rendu en cel-shading, le jeu s'offre une identité marquée qui plait comme elle rejette, mais ne laisse personne indifférente. Ce qui n'est pas le cas en revanche de son édition collector qui a été révélée dans la foulée et qui fait déjà l'objet d'une polémique. Il faut dire que le contenu est non seulement cheap, mais en plus il est de mauvais goût avec ce surplus de vert fluo et de noir qui ne met clairement pas en avant le produit. Les goodies ne font pas non plus rêver avec ce choix d'une cagoule balaclava comme pièce maîtresse, accompagnée d'un steelbook sacrément laid, des feutres, des stickers et deux carnets. Pas vraiment le genre de choses qui donne envie de sortir la CB, d'autant que le jeu n'est pas livré avec. Seul réconfort, son prix doux de 28,81€ proposé sur Amazon . Sincèrement, il va falloir faire un effort sur les éditions collectors pourm ne pas qu'on pense qu'on se foute de la gueule du client...