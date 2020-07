LEGO Nintendo NES : la célèbre console et une TV cathodique en briques de construction

LEGO et Nintendo, c'est désormais une grande histoire d'amitié. En mars dernier, les deux sociétés nous annonçaient un partenariat fort pour le développement d'une gamme de jouets interactifs d'un nouveau genre. Si l'on attend d'ailleurs la sortie de ces derniers pour le mois prochain, LEGO et Nintendo viennent de nous révéler l'arrivée d'une autre collection, cette fois-ci dédiée davantage aux collectionneurs, et donc pour les grands enfants, les adultes quoi, à savoir une reproduction de la console NES et d'un téléviseur cathodique en briques. L'annonce faite le mardi 14 juillet 2020 avait démarré la veille, le 13 juillet, par un teaser en vidéo sur les réseaux sociaux.









Le set, qui porte le numéro 71374, s'intitule Nintendo Entertainment System et avec ses 2 646 pièces nous permettra de reproduire l'ensemble de la célèbre console de salon de Nintendo. Machine, manette, cartouche de jeu, il y aura même un téléviseur cathodique pour donner l'illusion parfaite de replonger dans les années 80, sachant que l'ensemble sera de taille réelle. Dans la vidéo qui accompagne l'annonce, on constate la présence d'une manivelle sur le côté du téléviseur pour permettre de faire défiler le décor affiché à l’écran, lui aussi tout de briques montés. On aperçoit également une antenne et des boutons sur la façade du téléviseur. Mieux, histoire de faire le lien avec les jouets interactifs qui vont débarquer dans quelques semaines sur le marché, sachez qu'il sera possible d'utiliser la figurine Mario afin d'obtenir des animations spécifiques.







D'après les dimensions qui ont été révélées, la Nintendo NES en briques de LEGO sera légèrement plus petite que l’originale, puisqu'elle fera 20,8 (longueur) x 7,5 (hauteur) cm contre 25,6 (longeur) x 8,89 (hauteur) cm pour la machine d'origine. Quant au téléviseur cathodique, il fera 23,5 (longueur) x 22,5 (hauteur) cm. Cette console Nintendo NES en briques sera commercialisée le 1er août prochain, au prix de 229,99€. Un prix relativement cher qui prouve bien que la cible n'est autre que les grands joueurs.