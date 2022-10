Need For Speed Unbound : le 1er trailer est là, la série change radicalement d'esthétique

A$AP Rocky dans le trailer qui est rythmé par son morceau "Shittin Me". Enfin, n'oublions pas que conformément aux rumeurs, Need For Speed Unbound sortira bel et bien le 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC, et qu'en cas de précommande, on aura droit à un accè anticipé de trois jours.

Alors que le premier trailer officiel de Need For Speed Unbound était censé être dévoilé aujourd'hui à 17 heures, Electronic Arts a décidé de prendre tout le monde de court puisque la vidéo est dès à présent disponible sur la chaîne YouTube consacrée à la série. L'occasion de découvrir en mouvement la nouvelle esthétique street art dont parlent les insiders depuis quelques mois, et il faut dire que le résultat est nettement plus convaincant que le leak d'hier . On profite de l'occasion pour rappeler que le jeu est développé par Criterion Games (à qui l'on doit Need For Speed : Most Wanted, Need For Speed : Hot Pursuit et Need For Speed Rivals entre autres), et que selon les premières informations qui ont fuité, l'action prendra place dans la ville fictive de Lake Shore City inspirée de Chicago.Dans la peau de son avatar, le joueur devra participer à une série de qualifications pour espérer décrocher une place pour le Grand, la compétition automobile ultime. Le tuning sera bien évidemment au rendez-vous, et on nous promet aussi une B.O. aux petits oignons. D'ailleurs, on peut apercevoir