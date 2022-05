Need For Speed Online Mobile : le jeu serait bien en développement, du gameplay a fuité

Lamborghini Aventador SVJ et la Gallardo), disposait de contrôles similaires à ceux de Need For Speed Edge, et permettait de se balader dans une carte basée sur celle de Need For Speed Heat (avec néanmoins quelques modifications). Manifestement, cet aperçu ne comprenait pas de mode solo, et les policiers étaient aux abonnés absents. Dernier détail : tout ça s'est déroulé sur iOS.Pour mémoire, c'est à TiMi Studios que l'on doit Call of Duty Mobile et Pokémon Unite, et il y a fort à parier que ses équipes ont été sollicitées pour Apex Legends Mobile (qui sortira le 17 mai prochain) et le futur Assassin's Creed Mobile. Quant à Need For Speed, Electronic Arts a confirmé que le prochain épisode majeur sortirait bien durant le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2022 (soit entre le 1er octobre et le 31 décembre).