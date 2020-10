NBA 2K21 : les versions PS5 et Xbox Series X/S alignent leur date de sortie

Déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One - d'ailleurs, notre test est disponible à cette adresse - NBA 2K21 n'a pas encore dit son dernier mot et se proposera également sur la prochaine génération de consoles : 2K Sports nous promet ainsi un rendu quasi-photoréaliste grâce aux capacités des nouvelles machines et, bonne nouvelle, des dates de sorties viennent tout juste d'émerger.: vous aurez remarqué qu'il s'agit plus simplement des jours de sortie des dites-consoles, confirmant ainsi le désir de l'éditeur à proposer son expérience de basketball le plus tôt possible. On verra bien ce que ça donne.