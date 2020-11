NBA 2K21 : un nouveau trailer pour la version next-gen, le mode multi se transforme

xécution la plus ambitieuse d’une communauté virtuelle de basket jamais réalisée avec une carte plusieurs fois plus étendue."On nous annonce "des gratte-ciels imposants, des places immenses, un centre-ville et des quartiers distincts contrôlés par des bandes rivales." Les développeurs promettent un contenu riche, avec notamment un renouvellement des quêtes confiées par des PNJ toutes les quatre à six semaines. Et pour motiver les complétistes, 2K Sports annonce des récompenses vendues dans aucune des boutiques de la Ville. Pour un aperçu détaillé des festivités, on vous conseille de jeter un oeil au site officiel Pour mémoire, NBA 2K21 sortira le 10 novembre prochain sur Xbox Series X et Xbox Series S, et n'arrivera pas avant le 19 novembre sur PS5. Bien évidemment, une mise à jour gratuite sera proposée aux actuels possesseurs du jeu, à condition qu'ils disposent de l'édition Mamba Forever.