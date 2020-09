NBA 2K21 : le jeu sort aujourd'hui, un trailer de lancement où tout est permis

NBA 2K21 est officiellement disponible depuis ce matin sur Xbox One, PC, PS4, Nintendo Switch et Stadia, d'où la diffusion d'un trailer de lancement fort sympathique. On profite de l'occasion pour rappeler qu'en plus de l'édition standard (69,99€), 2K Sports propose également l'édition Mamba Forever dédiée à la légende Kobe Bryant (99,99€). Le principal intérêt de cette dernière, c'est d'offrir un accès gratuit à la version next-gen de NBA 2K21 une fois qu'elle sera disponible sur PS5 et Xbox Series X, sans oublier la conservation de toutes les données d'une génération à l'autre.Enfin, soulignons que ceux qui achèteront le jeu directement sur les prochaines consoles de Microsoft et de Sony Interactive Entertainment, devront s'acquitter de 5€ supplémentaires par rapport au tarif actuel - le jeu coûtera alors 75€.