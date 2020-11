NBA 2K21 : un court trailer de lancement, parfait pour se mettre dans l'ambiance

Deux mois après sa sortie sur les consoles actuelles, NBA 2K21 est enfin décidé à passer la seconde : en l'occurrence, il s'agit de son arrivée sur Xbox Series X et PS5 (cette dernière est déjà sortie dans certaines régions du monde) et pour ce faire, 2K Sports compte lui dérouler le tapis rouge. On entend par là un tas d'améliorations graphiques et techniques, comme des animations retravaillées, une nouvelle gestion de la lumière, un moteur de collision retapé et l'on en passe : très clairement, il nous tarde de rentrer à nouveau sur le terrain. D'ailleurs, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, voici un trailer de lancement court mais sacrément efficace, sur du bon gros Run The Jewels. Et la sauce prend.



N'oubliez pas, par chez nous, la version PlayStation 5 de NBA 2K21 sortira le 19 novembre. La mouture Xbox Series X/S, quant à elle, est déjà disponible.