NBA 2K21 : la Saison 4 de MonEquipe est lancée, voici les nouveautés attendues

Voilà plusieurs mois que NBA 2K21 officie sur les consoles old gen comme next gen et cet épisode, malheureusement de transition, manque un peu de coffre pour s'imposer comme la saison ultime. Mais il n'empêche que du côté de 2K Games et du studio Visual Concept, on continue d'alimenter le jeu de contenu supplémentaire, avec aujourd'hui l'arrivée d'une nouvelle saison pour le mode "MonEquipe". Baptisée "The Return", cette 4ème saison va permettre de se lancer dans davantage de défis et de prix, tous en lien solide avec la saison NBA qui a lieu en ce moment. Voici la liste de ce qui vous attend dans cette mise à jour, d'ores et déjà disponible :

- Un nouveau prix de niveau 40 : la carte Kawhi Leonard Opale Galaxie.

- De nouveaux défis et objectifs Moments NBA en lien avec le retour de la saison NBA.

- Un nouveau ‘Défi Signature Kareem’.

- Nouveau niveau dans le mode Domination : En Feu.

- Remportez 3 étoiles contre les 33 équipes En Feu pour gagner une carte Antawn Jamison Opale Galaxie. La formation de chaque équipe En Feu dépend de ses performances réelles en NBA (IRL).

- De nouveaux packs ‘Moments Nostalgie’ chaque mardi, chaque joueur inclus est lié à un moment emblématique spécifique de sa carrière.

- Nouvelle récompense Russell Westbrook Opale Galaxie si vous remportez les 6 bagues dans Mon ÉQUIPE Limitée et une récompense Kevin McHale Opale Galaxie pour un 12-0 dans la Ligue Opale Galaxie de Mon ÉQUIPE Illimitée.

- La carte Damian Lillard Opale Galaxie sera accessible pour tous les joueurs ayant ajouté 2 000 cartes à leur collection.

- La Série II de la collection IDOLES débute dans la Saison 4, les joueurs qui ont terminé la Série I dans les saisons précédentes remportent une carte Chris Webber Opale Galaxie.