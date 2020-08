NBA 2K21 : la démo gratuite disponible, un trailer plein de légendes pour fêter ça

Pro Stick ou les systèmes de tirs retravaillés et même d'arborer la création de votre propre personnage : notons qu'il sera

possible de transférer votre future star de la discipline dans le jeu complet, au sein du mode Mon JOUEUR, lors de la sortie prévue le 4 septembre prochain. Elle est pas belle, la vie ?





2K Sports l'avait annoncé il y a quelques jours et, bien évidemment, a tenu sa promesse : la démo jouable (et gratuite) de NBA 2K21 vient tout juste de se rendre disponible au téléchargement sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Histoire de bien faire les choses, la firme a publié un trailer rebondissant pour présenter cette séquence offerte et, assurément, l'envie de rentrer sur le terrain est présente... et se fera aux côtés de légendes du basketball.Comprenant quatre équipes jouables, la démo permet ainsi de s'essayer aux quelques nouveautés de gameplay importantes comme lemême