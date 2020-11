NBA 2K21 : une nouvelle mise à jour sur Xbox Series X et PS5, le gameplay concerné

NOUVEAU PATCH XBOX SERIES S, XBOX SERIES X, PS5

2K nous a fait parvenir un communiqué officiel dans lequel il annonce le déploiement d'une nouvelle mise à jour sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. En plus de corriger les bugs résiduels, le patch se charge d'équilibrer le gameplay et d'améliorer les modes "La Ville", "Ma CARRIERE", "Ma NBA" et "The W". Pour ceux qui l'ignoraient, on rappelle que la Saison 3 (Season of Giving) de "Mon Equipe" a débuté il y a maintenant deux jours, et qu'elle intègre des nouveaux joueurs, des défis, ainsi que des récompenses inédites.NBA 2K21 est disponible non seulement sur les consoles de la génération précédente, mais également sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

GENERAL

Poursuite de l'amélioration du niveau inférieur de toutes les salles de la NBA.

Résolution d'un problème rare qui survenait lors de l'utilisation d'une numérisation d'un visage téléchargée depuis l'application MyNBA2K.

Ajout d'un nouvel écusson de sponsor à la tenue des Boston Celtics.

Mise à jour du logo des New York Liberty.

Reflet atténué sur les lunettes des coachs et des joueurs.

Amélioration de la physique des cheveux des danseuses.

Résolution d'un problème avec la queue de la mascotte des Atlanta Hawks.

L'apparence des joueurs et des coachs suivants a été améliorée :

- Jimmy Butler,

- D'Angelo Russell,

- Jayson Tatum,

- Trey Burke,

- Phil Jackson,

- Christian Wood,

- Mychal Mulder,

- Mfiondu Kabengele,

De nombreux joueurs fraîchement draftés lors de la dernière draft NBA.

GAMEPLAY

Une nouvelle option permettant de modifier la couleur de la jauge de tir a été ajoutée.

La fréquence des dunks après contact et des alley-oops a été légèrement réduite.

Nombreuses améliorations apportées aux mouvements, notamment aux animations de passage en force, aux v-cuts, aux sprints, aux lancers et aux dribbles.

Diverses améliorations apportées aux animations de triple menace et aux comportements au poste.

Amélioration de la sélection de double-pas pour l'IA à proximité du panier.

L'insigne Géant vert s'affichera désormais correctement sur l'ATH une fois activé.

Modifications visant à empêcher les alley-oops d'être lancés depuis l'arrière du panneau.

La précision des lancers francs a été légèrement améliorée.

LA VILLE

Amélioration des performances de la Ville, notamment en cours de match.

Amélioration et ajout de divers bâtiments/objets/paysages/éclairages dans la Ville.

Les résumés de matchs sur les terrains d'affiliation vous rappelleront désormais que les matchs joués en dehors des terrains de votre affiliation octroient 50 % de réputation en moins.

Résolution d'un problème avec la progression, qui n'était pas conservée dans le Rec lorsque tous les joueurs de l'équipe adverse abandonnaient.

Résolution d'un problème en Pro-Am : les joueurs devenaient parfois invisibles.

Désormais, seuls les amis actuellement en train de jouer à NBA 2K21 apparaissent sur le téléphone.

Un bouton a été ajouté afin de permettre aux joueurs d'inviter des amis directement depuis leur liste d'amis sur le téléphone.

Un second ensemble de tenues d'affiliation a été ajouté aux boutiques concernées.

Améliorations apportées à la carte de la Ville.

Résolution de divers problèmes avec la fonctionnalité d'essayage dans certains magasins.

Ajout d'une nouvelle devanture pour le magasin New Balance dans la Ville.

Résolution d'un problème rare qui survenait lorsque le joueur attendait dans le salon Pro-Am en revenant du Rec.

Correction de problèmes d'alignement du lowrider.

Le bonus de force de l'adversaire apparaît désormais dans le résumé qui suit les matchs Pro-Am.

Les chaussettes en Pro-Am respectent désormais la hauteur choisie par le joueur.

Résolution d'un problème avec le mode Élimination au Garage Hoops qui survenait lorsque plusieurs joueurs participaient.

Les joueurs ne sont plus exclus du match s'ils restent immobiles pendant l'élaboration des équipes lors des matchs au Garage Hoops.

Résolution d'un problème : les joueurs disparaissaient parfois après les matchs au Garage Hoops et sur les terrains à louer Gatorade.

Ma CARRIÈRE

Le bonus de difficulté pour les VC et la progression Mes POINTS/d'insigne s'affiche désormais correctement sur l'écran récapitulatif après les matchs Ma CARRIÈRE.

Les attributs physiques sont désormais améliorés correctement du niveau général 95 au niveau général 99.

Résolution d'un problème rare qui se produisait lorsque l'utilisateur essayait de charger sa sauvegarde Ma CARRIÈRE alors qu'une mise à jour était disponible.

Correction de certains problèmes relatifs aux universités intéressées qui pouvaient survenir au lycée, dans Héritage.

Améliorations apportées à la foule d'après-match à la fin des matchs NBA dans Ma CARRIÈRE.

Les chansons 2K Beats qui ont été désactivées par l'utilisateur ne seront plus jouées lorsque celui-ci retournera sur la page d'accueil Ma CARRIÈRE.

Ma NBA

Résolution d'un problème de contrôle de l'équipe qui survenait avant le début de matchs de G League dans Ma NBA.

Les joueurs recevront désormais des VC lorsqu'ils joueront des matchs de G League dans Ma NBA.

Résolution d'un problème qui survenait lorsqu'un joueur polyvalent alors assigné à la G League devenait agent libre.

Résolution d'un problème qui pouvait survenir lorsqu'un utilisateur tentait d'accéder à des notifications spécifiques dans le menu principal.

Vous pouvez désormais sélectionner des équipes depuis les pages Infos équipe et Infos sur le président pendant la création Ma NBA/Ma WNBA.

La remise de la bague et la révélation de la bannière se dérouleront à présent correctement.

Résolution d'un problème qui survenait parfois dans le menu d'entraînement individuel lorsque l'utilisateur modifiait la priorité d'un joueur.

Le mode play-offs de la WNBA débutera désormais correctement en 2021.

Améliorations apportées à la stabilité et à l'expérience globale.

The W