NBA 2K21 : un bien beau trailer pour dévoiler les versions PS5 et Xbox Series X

Bien qu'il soit déjà sorti depuis plusieurs semaines sur les plateformes actuelles, NBA 2K21 n'a pas encore dit son dernier mot. Non, 2K Sports lui prévoit tout un avenir sur les machines de nouvelle génération que sont la PlayStation 5, la Xbox Series X et la Xbox Series S et, dans le but de présenter cette mouture peaufinée, dévoile un tout premier trailer.À vrai dire, celui-ci s'avère franchement séduisant avec un rendu proche du photoréalisme : l'éclairage, les textures, les animations ou encore la physique seront améliorés tout en s'appuyant sur un nouveau moteur de collision. On notera également d'autres optimisations bienvenues comme des gradins bien plus vivants et une bande-son encore élargie avec pas moins de... 202 tracks prévus. Ça cause.Bref, régalez-vous donc avec ce premier trailer et si vous êtes intéressés, sachez que NBA 2K21 arrivera sur Xbox Series X/S le 10 novembre puis le 19 sur PS5.