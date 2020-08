NBA 2K21 : le mode Mon ÉQUIPE s'annonce et se détaille, un trailer plein de passion

"Votre progression Mon ÉQUIPE sur les consoles de génération actuelle ainsi que votre progression seront transférées vers les consoles de nouvelle génération à l’intérieur d’une même famille de consoles Dans NBA 2K21, votre collection complète ainsi que votre progression Mon ÉQUIPE seront transférées de PS4 vers PS5 et de Xbox One à Xbox Series X. Vous pourrez donc apprécier Mon ÉQUIPE de façon interrompue tout au long de l'année. Vous pouvez commencer à progresser sur NBA 2K21 dès le 4 septembre sur les consoles de génération actuelle et vous retrouverez tout votre solde de VC, points Mon ÉQUIPE, cartes récoltées et Jetons plus tard dans l’année lorsque vous passerez à NBA 2K21 sur consoles de nouvelle génération.

"Nouvelles Saisons dans NBA 2K21. Les Saisons vous apporteront de nouveaux contenus et de nouvelles façons de jouer à Mon ÉQUIPE tout au long de l'année. Et surtout, la participation est gratuite et tout le monde peut y jouer.

Personnalisation des insignes et évolutions de personnalisation. Les insignes sont de retour, elles vous permettent d'ajouter et d’élever des badges de Bronze à Hall of Fame. Grâce au concept d’évolution divergente, vous aurez la possibilité de contrôler un peu mieux l'évolution de vos cartes et de prendre de nouvelles décisions qui rendent vos joueurs uniques.

Nouveau mode Mon ÉQUIPE Limitée/Mode Mon ÉQUIPE Illimitée remanié. Le nouveau mode Mon ÉQUIPE Limitée est un mode de jeu qui sera disponible du Vendredi au Dimanche. Chaque joueur aura la chance de remporter sa bague de champion. Une nouvelle bague sera à remporter tous les week-ends. Gagnez chaque bague de chaque saison pour débloquer les meilleures récompenses saisonnières pour Limitée. Mon ÉQUIPE Illimitée est de retour dans NBA 2K21 dans une version remaniée qui comporte désormais 9 ligues dans lesquelles vous devez jouer avant de pouvoir atteindre le sommet.

Une nouvelle caractéristique au mode Mon ÉQUIPE : L’Échange. Vous pouvez maintenant échanger certaines cartes que vous n'utilisez peut-être plus contre des cartes qui deviendront des incontournables de votre alignement de départ, tout a de la valeur dans Mon ÉQUIPE pour NBA2K21.

Série Collection Idoles Mon ÉQUIPE, sera centrée sur certains des joueurs les plus mémorables de la NBA, avec un mélange équilibré de joueurs du présent et du passé. L'intégralité de la collection sera publiée en 15 étapes. La Collection de séries IDOLES sera LE pack premium à convoiter dans Mon ÉQUIPE pour NBA2K21. La première carte Diamant rose sera disponible dès Septembre."

Comme l'on s'y attendait, NBA 2K21 risque bien de s'imposer comme une expérience sacrément complète et authentique dans le milieu du basketball vidéoludique. La simulation aux petits oignons de 2K Sports continue alors de se dévoiler et annonce aujourd'hui le mode Mon ÉQUIPE, permettant de créer sa team de A à Z dans un seul but : grimper au sommet. D'ailleurs, en voici le descriptif officiel :En plus de ces paragraphes détaillés, un nouveau trailer présentant le dit-mode vient également d'être diffusé, lequel peut d'ailleurs être visionné ci-dessous. Quant à NBA 2K21, sachez qu'il sera disponible le 4 septembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Switch : les versions next-gen, elles, seront proposées dès lors que la PS5 et la Xbox Series X arriveront dans le commerce fin 2020.