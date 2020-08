NBA 2K21 : le poids du jeu révélé, le basketball est un sport qui pèse

Voici un détail qui pourra s'avérer utile pour tous les futurs possesseurs de NBA 2K21 : le poids du jeu vient tout juste d'être révélé dans les colonnes du Microsoft Store. Il s'agit donc de la version Xbox One X mais dont la masse, néanmoins, devrait être résolument similaire sur les autres plateformes que sont le PC et la PlayStation 4 (au contraire de la mouture Switch, on imagine).Ainsi, la prochaine simulation de basketball signée 2K Sports pèsera 50,00GB sur le disque-dur : une expérience qui demandera une place conséquente sur le disque-dur mais qui intégrera une technique de premier ordre, 4K et mode HDR à l'appui.Désormais, on est particulièrement curieux de voir le poids des versions next-gen, le jeu devant sortir sur PS5 et Xbox Series X en temps voulu. Avant cela, on se donne rendez-vous le 4 septembre prochain sur les machines déjà existantes : rappelons qu' une démo jouable sera d'ailleurs disponible sur Switch, PS4 et Xbox One très bientôt.