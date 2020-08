NBA 2K21 : une date imminente pour la démo jouable sur PS4, Xbox One et Switch

Simulation de basketball ultime, NBA 2K21 marquera le coup cette année en arrivant sur PS5 et Xbox Series X en plus des plateformes traditionnelles. En attendant davantage de visuels de ces moutures croustillantes, ce sont bien les versions current-gen qui nous intéressent puisque 2K Sports vient tout juste de faire une annonce intéressante : l'arrivée d'une démo jouable sur Switch, PlayStation 4 et Xbox One.Celle-ci sera donc téléchargeable gratuitement sur les magasins digitaux dès le 24 août prochain, soit dans une dizaine de jours à l'heure où nous écrivons ces lignes. Une attente qui ne sera pas de longue durée, donc, et même si l'on ne sait pas ce que contiendra cette petite portion du titre, le seul visuel officiel y étant lié nous présente l'intégration de Kobe Bryant au sein du jeu. De là à penser qu'il sera dans la démo jouable, il n'y a qu'un rebond.Sans ça, on rappelle que NBA 2K21 sortira en fin d'année, sans que l'on sache quand exactement.