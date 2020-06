NBA 2K21 : c'est Damian Lillard qui figurera sur la jaquette , le trailer frappadingue

C'est un peu la grande question à chaque nouvel opus de la célèbre saga de basket-ball. Qui sera l'élu qui figurera sur la jaquette ? Pour NBA 2K21, 2K Games vient tout juste d'officialiser la chose à travers un trailer particulièrement déjanté : il a été cinq fois NBA All-Star, c'est un joueur des Portland Trail Blazers, on l'appelle Sub Zero... Il s'agit bien entendu de Damian Lillard, aka Dame L.O.L.L.A. Logo Lillard, un joueur à la polyvalence grandiose qui figurera sur les jaquettes à destination des consoles actuelles, soit la PlayStation 4, la Xbox One, le PC, la Switch et même Stadia.Notons que c'est une autre célébrité qui prendra la pose pour les versions PS5 et Xbox Series X, laquelle sera justement présentée demain par l'éditeur. Verriez-vous un joueur en particulier pour cette place en or ?NBA 2K21 est attendu pour la fin de l'année : les dates de sortie et les prix de ses éditions seront communiqués lors de l'ouverture des précommandes, le 2 juillet prochain.