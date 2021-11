Naruto dans Fortnite : un cross-over qui bat des records d'affluence

L'arrivée de la licence Naruto dans Fortnite avait été teasée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, mais la publication du trailer a été un succès sans pareil. Avec 2.4 millions de vues en seulement quelques heures, le ninja de Konoha est de loin le personnage qui a fait le plus de bruit dans l'univers de Fortnite. Il y avait déjà eu des signes avant-coureurs avec un record de likes obtenus en quelques heures (260 000) et une attente importante pour la diffusion du premier trailer. Il aura donc fallu quelques heures pour péter les records, ce qui prouve à quel point la popularité de Naruto n'est plus vraiment à démontrer. Si de nombreux fans de Naruto crie à l'hérésie, d'autres se félicitent d'un tel partenariat et le trailer fraîchement mis en ligne qu'il ne sera pas le seul personnage disponible. En effet, le reste de la Team 7 est bel et bien présente avec des skins dédiés puisqu'on pourra incarner Sasuke, Sakura et même Kakashi. L'ensemble de ces personnages s'accompagnent de leurs items et des émotes de circonstance. Voici les détails :







TENUES DE NARUTO

Naruto Uzumaki (avec le style alternatif 7e Hokage) : "Je surpasserai tous les Hokage !"

Sasuke Uchiwa (avec la pioche Épée de Kusanagi) : "Les ténèbres sont mon seul but."

Sakura Haruno (avec le style alternatif Sakura Uchiwa) : "Je suis là, moi aussi ! Je deviendrai forte à vos côtés !"

Kakashi Hatake (avec le style alternatif Kakashi des Services Spéciaux) : "Je vous protégerai coûte que coûte, même au péril de ma vie."

ACCESSOIRES DE DOS DE NARUTO

Pakkun : le petit chien-chien à son Kakashi.

Shuriken Fûma : un shuriken doté de redoutables lames courbées.

Manteau de Konoha : un manteau chaud pour partir en mission.

Rouleau : contient des techniques.

Fortnite Naruto Back Blings







PIOCHES DE NARUTO

Épée des Services Spéciaux : une épée utilisée par les Services Spéciaux.

Kunaï (avec le style alternatif Noir) : une arme aiguisée que les ninjas affectionnent.

Épée de Kusanagi : l'épée de prédilection de Sasuke.

Faux de Hidan : la faux parfaite pour les rituels de malédiction.





PLANEUR ET EMOTES DE NARUTO

Planeur Kurama : une bête à neuf queues qui a été scellée à l'intérieur de Naruto Uzumaki (livré avec l'écran de chargement L'union des ninjas).

Emote Technique d'invocation : n'oubliez pas de signer un contrat.

Emote Pause ramen : même les ninjas méritent un petit casse-croûte.







Pack Naruto et Kakashi : comprend la tenue Naruto Uzumaki (avec le style alternatif 7e Hokage), l'accessoire de dos Rouleau, la tenue Kakashi Hatake (avec le style alternatif Kakashi des Services Spéciaux), l'accessoire de dos Pakkun et l'écran de chargement Technique de l'ingestion de pizza.





Pack Sasuke et Sakura : comprend la tenue Sasuke Uchiwa, l'accessoire de dos Shuriken Fûma, la pioche Épée de Kusanagi, Sakura Haruno (avec le style alternatif Sakura Uchiwa), l'accessoire de dos Manteau de Konoha et l'écran de chargement Équipe 7





Pack d'équipement de ninja : comprend l'emote Pause ramen, l'emote Technique d'invocation, la pioche Kunaï, la pioche Épée des Services Spéciaux et la pioche Faux de Hidan.