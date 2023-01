Multiversus : Walter White de Breaking Bad bientôt jouable ? Un tweet sème le doute

Et si Walter White, le héros de Breaking Bad, arrivait dans le roster de MultiVersus ? C'est la question que tout le monde se pose depuis que Dan Eder, Senior Character Artist sur le jeu, a répondu à un message sur Twitter qui laisse planer le doute quant à l'arrivée du personnage dans le jeu de baston. En effet, au moment de présenter ses voeux pour la nouvelle année, le compte officiel du studio Player First Games a été interpellé par celui de « Walter White For Multiversus » qui a rappelé que 2023 sera une bonne année si le protagoniste de Breaking Bad finissait par être annoncé au casting du jeu. "Attendez-vous à de bonnes choses" a rétorqué Dan Eder, qui a donc allumé le feu sur Twitter suite à cette réponse évasive mais pleine d'indices. Il est vrai que Walter Whte est réclamé par les fans depuis de nombreux mois, et ce même si la licence Breaking Bad n'appartient à Warner Bros. (mais à AMC), il n'est pas interdit que les deux sociétés travaillent en collaboration ; ce qui semble être de bonne augure. Ce serait en tout cas une bonne façon de relancer l'intérêt autour du jeu qui connaît une forte baisse de fréquentation ces dernières semaines. Il est toutefois de bon ton de rappeler que depuis juillet dernier, MultiVersus a renforcé son nombre de personnages jouables avec l'arrivée de LeBron James, Morty Smith, Gizmo, Rick Sanchez, Stripe, Black Adam et Marvin le Martien.





