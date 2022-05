Multiversus : un nouveau trailer full CGI qui dévoile Sammy (Shaggy) en Super Saiyajin !

Après des mois de leaks dans tous les sens, MultiVersus se dévoile aujourd'hui par le biais de canaux officiels, c'est assez rare pour être souligné. Le brawler de Warner Bros Games se dote en effet d'un trailer full CGI, histoire de présenter quelques uns des personnages qui ont été sélectionnés pour faire de ce jeu de baston qui réunira les plus grands noms des licences issus de la maison Warner. On le savait déjà, mais pêle-mêle, on retrouvera Batman aux côté de Sammy / Shaggy (Scooby-Doo), Bugs Bunny (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Superman, Tom & Jerry, Harley Quinn, Taz (Looney Tunes), Le Géant de Fer et Véra (Scooby-Doo). Grâce aux leaks, on sait aussi que WonderWoman, Gandalf, Johnny Bravo, Rick & Morty, Fred Pierrafeu et Mad Max seront aussi dans le jeu. Evidemment, ce que les internautes retiendront avant tout, c'est la transformation de Shaggy (Sammy en VF) en Super Saiyajin, qui permet de concrétiser un fantasme, ou tout du moins un mème qui devient donc réalité. Cela fait en effet quelques années (depuis 2019) que l'un des personnages de la série Scooby-Doo a pris sa revanche sur la vie, en devenant un personnage aussi puissant que Goku Ultra Instinct dans l'imaginaire des joueurs.







Autrement, Warner nous fait savoir qu'il est possible de s'inscrire dès maintenant à l'Alpha privée qui se déroulera du 19 au 27 mai prochain, sachant que les places sont limitées. L'Alpha privée permettra d'ailleurs de s'amuser avec pas moins 15 personnages, dont Taz et Véra, que 7 stages sont disponibles comme la Batcave (DC), l'Arbre-Maison (Adventure Time) et le Manoir Hanté de Scooby-Doo. Il sera aussi possible de tester le mode coopératif en équipe 2v2, les matchs en 1v1, le mode free-for-all à 4 joueurs et le Labo qui n'est autre que le mode Entraînement. La date de sortie de MultiVersus est quand même vague, tout juste sait-on qu'il arrivera courant 2022, mais sans plus de précisions. Il est prév sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.