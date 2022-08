MultiVersus : un démarrage canon, déjà plus de 10 millions de joueurs

Disponible en bêta ouverte depuis deux semaines seulement, MultiVersus était le grand saut de Warner Bros Games dans le monde du jeu de baston à la sauce brawler. Avec un certain Super Smash Bros en face, la question de savoir si le grand public allait répondre présent se posait inexorablement. Mais force est de constater que réunir toutes les licences de Warner dans un seul et même jeu de baston était une bonne idée. Avec 10.2 millions de joueurs (de comptes actifs en réalité), le jeu développé par Player First Games réalise un démarrage canon, et a donc l'objectif de maintenir la hype. Un succès qui mérite d'être souligné, surtout à l'heure où le Versus Fighting réalise de très beaux scores. On rappelle qu'au lancement, plus de 150 000 joueurs s'étaient connectés en simultané sur Steam pour essayer le jeu. Dernièrement, les développeurs ont dû annoncer le report de la Saison 1 et du personnage de Morty, tandis que Gandalf semble désormais incertain, les droits de licence du personnage posant visiblement problème...