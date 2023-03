Multiversus : le jeu est mis hors-service pour un bon moment, les développeurs s'expliquent

Pour beaucoup, MultiVersus est un jeu sorti en août dernier, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un accès anticipé. C'est vrai qu'à force de mettre à jour son roster, de communiquer sur des chiffres de fréquentation régulièrement, Warner Bros Games et le studio Player First Games ont créé la confusion. Du coup, quand les développeurs annoncent l'arrêt (temporaire) de leur jeu, ça fait un sacré chox. Parce que oui, le 25 juin prochain, MultiVersus va fermer ses portes, le jeu va disparaître de la circulation pendant plusieurs mois même et revenir dans sa forme définitive en 2024, moment où l'on pourra le tester définitivement. Un message a d'ailleurs été posté sur le site officiel pour expliquer cette décision et répondre aux nombreuses questions des joueurs.

Salut tout le monde,





C'est Tony de Player First Games.

Je suis ici aujourd'hui au nom de toute l'équipe MultiVersus pour vous remercier de votre soutien lors de notre bêta ouverte. Nous avons été ravis de voir l'intérêt et l'enthousiasme de la communauté et vos commentaires ont été inestimables. Nous continuons d'être honorés par les récompenses que le jeu a reçues et ravis de voir le plaisir que MultiVersus a apporté aux joueurs.





Tout au long de notre bêta ouverte, nous avons travaillé dur pour créer la meilleure expérience de jeu, et nous apprécions toute l'inspiration que vous nous avez donnée. Notre bêta ouverte a été une importante opportunité d'apprentissage pour nous et un tremplin vers la prochaine phase de MultiVersus.





Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. En conséquence, nous avons une vision plus claire de ce sur quoi nous devons nous concentrer, en particulier la cadence du contenu des nouveaux personnages, cartes et modes pour vous donner plus de façons de profiter du jeu, ainsi qu'un netcode mis à jour et d'autres améliorations de matchmaking. Nous allons également retravailler le système de progression en fonction de vos commentaires et rechercher de nouvelles façons de vous connecter avec vos amis dans le jeu.





Pour le faire correctement, nous fermerons la bêta ouverte de MultiVersus le 25 juin 2023. Dans le cadre de ce processus, nous suspendrons les mises à jour et mettrons le jeu hors ligne pendant que nous nous préparons au lancement de MultiVersus, que nous sommes ciblage début 2024.





Je suis sûr que vous vous demandez ce que cela signifie pour vous. Pendant ce temps d'arrêt, tous les modes et fonctionnalités en ligne seront indisponibles. Vous aurez un accès hors ligne limité à la salle d'entraînement (connue sous le nom de The Lab) et aux matchs locaux, ainsi qu'un accès à vos personnages et objets cosmétiques dans ces modes.





Nous savons que cette nouvelle pourrait être décevante, mais rassurez-vous, MultiVersus sera de retour. Nous veillerons également à ce que tous vos progrès et contenus soient conservés lorsque MultiVersus reviendra l'année prochaine, avec une variété de nouveaux contenus, fonctionnalités et modes. En cours de route, nous fournirons des mises à jour, alors gardez un œil sur nos réseaux sociaux et notre site Web, ainsi que sur notre FAQ dédiée.





Merci encore à toute la communauté MultiVersus. Nous apprécions grandement votre passion et votre enthousiasme et nous avons hâte de partager notre prochain chapitre avec vous.





Questions fréquemment posées





La bêta ouverte MultiVersus se termine-t-elle ?

La bêta ouverte MultiVersus sera fermée le 25 juin 2023.





Quand la bêta ouverte MultiVersus se terminera-t-elle ?

Nous fournirons l'heure exacte de la journée le 25 juin à mesure que nous nous rapprocherons de la date.





Pourquoi la bêta ouverte de MultiVersus se ferme-t-elle ?

La bêta ouverte MultiVersus a été une importante opportunité d'apprentissage et un tremplin vers la prochaine phase du jeu. Il reste encore beaucoup de travail à faire, et nous avons une vision plus claire de ce sur quoi nous devons nous concentrer, en particulier sur la cadence du contenu des nouveaux personnages, cartes et modes pour offrir plus de façons de profiter du jeu, ainsi que des améliorations du netcode et du matchmaking. . Nous allons également retravailler le système de progression et rechercher de nouvelles façons pour les joueurs de se connecter avec des amis dans le jeu. Pour le faire correctement, nous fermerons la bêta ouverte de MultiVersus le 25 juin 2023. Dans le cadre de ce processus, nous suspendrons les mises à jour et mettrons le jeu hors ligne pendant que nous nous préparons au lancement de MultiVersus, que nous sommes ciblage début 2024.





Quand MultiVersus sera-t-il lancé ?

Nous visons début 2024 pour le lancement de MultiVersus.





MultiVersus sera-t-il toujours disponible en téléchargement ?

MultiVersus sera temporairement supprimé des vitrines numériques et indisponible en téléchargement à partir du 4 avril 2023. Le jeu sera disponible en téléchargement jusqu'à cette date.





Gleamium sera-t-il toujours disponible à l'achat ?

Gleamium sera temporairement retiré des vitrines numériques et indisponible à l'achat à partir du 4 avril 2023. Gleamium sera disponible à l'achat jusqu'à cette date.





MultiVersus sera-t-il disponible d'ici le 25 juin 2023 ?

Pour ceux qui ont téléchargé le jeu avant le 4 avril 2023, MultiVersus sera entièrement disponible jusqu'à la clôture de la bêta ouverte le 25 juin 2023.





Le Battle Pass de la saison 2 de MultiVersus sera-t-il prolongé après le 31 mars 2023 ?

Le Battle Pass de la saison 2 sera prolongé jusqu'au 25 juin 2023, date à laquelle la bêta ouverte doit se terminer. Pendant ce temps, des missions quotidiennes continueront d'être ajoutées pour que les joueurs gagnent des points Battle Pass supplémentaires, jusqu'à ce que le jeu soit mis hors ligne le 25 juin. Cependant, les jalons saisonniers hebdomadaires ne seront plus actualisés à partir du 31 mars 2023.





Si les joueurs suppriment MultiVersus, pourront-ils réinstaller le jeu après le 4 avril 2023 ?

Pour les joueurs qui ont téléchargé le jeu avant le 4 avril 2023, ils pourront retélécharger MultiVersus depuis leur système après la suppression du jeu des vitrines numériques le 4 avril et après la mise hors ligne du jeu le 25 juin 2023.





Si les joueurs ont installé MultiVersus, des modes en jeu seront-ils disponibles après le 25 juin 2023 ?

Ceux qui ont téléchargé MultiVersus avant le 4 avril auront un accès hors ligne limité à la salle d'entraînement (connue sous le nom de The Lab) et aux matchs locaux, ainsi qu'un accès aux personnages et objets cosmétiques précédemment gagnés ou achetés dans ces modes. Veuillez noter que tous les modes et fonctionnalités en ligne seront indisponibles pendant ce temps d'arrêt, jusqu'au retour du jeu l'année prochaine.





Y aura-t-il d'autres mises à jour MultiVersus en jeu disponibles après le 25 juin 2023 ?

Nous mettrons en pause toutes les mises à jour MultiVersus après le 4 avril 2023 et mettrons le jeu hors ligne le 25 juin 2023, alors que nous nous préparons pour le lancement, que nous visons pour le début de 2024.





Qu'adviendra-t-il du contenu de jeu précédemment gagné ou acheté après la clôture de la bêta ouverte ?

Tous les progrès et le contenu précédemment gagné ou acheté seront conservés lorsque MultiVersus reviendra au début de 2024. Cela inclut les Gleamium inutilisés, les jetons Battle Pass, les tickets de personnage et tout autre élément du jeu - tout le contenu sera transféré au jeu l'année prochaine.





Des remboursements seront-ils disponibles pour le contenu acheté précédemment ?

Cette annonce ne modifie pas les politiques de remboursement ou les conditions actuelles proposées par la ou les vitrines auprès desquelles les packs de fondateur ou les packs Gleamium ont été achetés. Pour plus d'informations, veuillez visiter les pages de support client pour PlayStation, Xbox, Steam et Epic Games. De plus, les remboursements ne sont pas disponibles en raison de la fermeture de la bêta ouverte. Cependant, tous les progrès et le contenu précédemment gagné ou acheté seront conservés lorsque MultiVersus reviendra au début de 2024.





Quels changements seront mis en œuvre dans le cadre du lancement de MultiVersus ?

Nous prévoyons de nous concentrer sur plusieurs domaines, notamment la cadence de contenu des nouveaux personnages, cartes et modes ; améliorations du netcode et du matchmaking ; mises à jour du système de progression ; et beaucoup plus. Nous aurons des détails supplémentaires à partager à mesure que nous nous rapprochons du lancement.





De nouveaux personnages et modes seront-ils ajoutés à MultiVersus dans le cadre du lancement ?

Les joueurs peuvent s'attendre à une variété de nouveaux contenus, fonctionnalités, modes et autres mises à jour. Nous aurons plus de détails à partager à mesure que nous nous rapprochons du lancement.





Comment les joueurs peuvent-ils rester informés des mises à jour MultiVersus ?

Pour les mises à jour, gardez un œil sur les réseaux sociaux et communautaires de MultiVersus, notamment Twitter (@MultiVersus), Instagram (MultiVersusGame) Discord (MultiVersus) et Facebook (MultiVersus), ainsi que sur le site Web MultiVersus.com. Pour les demandes d'assistance à la clientèle, veuillez visiter WBGameSupport.com.