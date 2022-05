Multiversus : 20 nouveaux persos en fuite, Mortal Kombat, Godzilla et même The Crow dans le jeu

Allez, voici la liste des derniers personnages de MultiVersus leakés sur Reddit :

Alors que l'Alpha fermée a permis à de nombreux chanceux de s'amuser à une version avancée de MultiVersus la semaine dernière, le jeu de combat brawler de Warner Bros Games continue en revanche d'être l'objet de nombreuses fuites. Avant même que son annonce officielle, on savait déjà beaucoup de choses sur lui, notamment son roster, et ce dernier continuer d'ailleurs de de faire l'objets de leaks. Aujourd'hui, c'est sur Reddit que des informations se sont retrouvées dans la nature, notamment grâce au même insider qui avait dévoilé l'existence du jeu avant son reveal officiel. Cette fois-ci, il a décidé de lever le voile sur d'autres personnages à venir et on apprend que les licences comme Mortal Kombat, Godzilla, Space Jam, le Magicien D'oz et même The Crow feraient partie du casting. Le nom de Gizmo le Gremlins est lui aussi notifié mais on avait déjà eu vent de sa présence il y a quelques jours. Autant vous dire qu'avec tous ces noms qui viennent s'ajouter aux combattants déjà révélés, tout cela devient fort intéressant et il nous tarde de les voir se catagner la tronche.

- Joker (DC)

- Raven (DC)

- Gizmo (Gremlins)

- Marvin the Martian (Looney Tunes)

- Lebron James (NBA)

- Rick (Rick and Morty)

- Morty (Rick and Morty)

- Scooby-Doo (Scooby-Doo)

- Daenerys (Game of Thrones)

- The Hound (Game of Thrones)

- Wicked Witch (Le Magicien d'Oz)

- Johnny Bravo (Johnny Bravo)

- Fred Flintstone (The Flintstones)

- Godzilla (Godzilla)

- Samurai Jack (Samurai Jack)

- The Powerpuff Girls (Powerpuff Girls)

- The Animaniacs (The Animaniacs)

- Duck Dodgers/Daffy (Looney Tunes)

- Scorpion (Mortal Kombat)

- Ben 10 (Ben 10)

- Ted Lasso (Ted Lasso)