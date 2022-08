Multiversus : c'est plus de 20 millions de joueurs, le succès est flamboyant

(de Rick & Morty) et d'autres combattants arriveront par la suite. Les nouveaux personnages ne sont pas les seules nouveautés annoncées, il y a également des modes de jeu supplémentaires, Arcade et Classé, qui seront introduits prochainement également. De quoi garder le joueur en haleine.

MultiVersus continue sereinement son ascension vers le succès et contribue à la fierté de son studio, First Player Games, qui annonce que les 20 millions de joueurs ont été dépassés depuis le début de la bêta ouverte le 26 juillet dernier. Pour Warner Bros Games, l'accélération s'est faite avec le lancement de la Saison 1, déployée le 15 août dernier avec un nouveau Passe de Combat permettant aux joueurs de gagner des récompenses en jeu. Bien sûr, comme tout bon jeu-service qui se respecte, MultiVersus a pensé à proposer son lot de nouveautés étalées sur plusieurs mois. On sait déjà que Morty Smith (de Rick & Morty) rejoindra le roster dès le 23 août, tandis que Black Adam (DC), Stripe (de Gremlins), Rick Sanchez