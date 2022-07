MultiVersus : 1ère vidéo de gameplay avec le Géant de Fer + infos sur la bêta ouverte

Toujours aucune date de sortie pour MultiVersus, le Super Smash Bros de Warner Bros Games, mais des informations sur la bêta ouverte qui sera disponible dans quelques jours. C'est en effet le 26 juillet prochain qu'il sera possible de tester un peu plus le jeu de baston brawler, aussi bien sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One ; pas de jaloux. Toutefois, sachez qu'un accès anticipé à cette bêta sera proposé dès le 19 juillet 2022, mais il faudra faire partie des personnes ayant participé à l’alpha fermée de MultiVersus, ainsi qu’à ceux qui ont obtenu un code via les Drops de Twitch. Dans le même temps, Warner Bros Games a lâché un nouveau trailer de gameplay, révélant pour la première fois le Géant de Fer, qui fera partir des 16 combattants présents lors du roster de lancement. L'occasion de vous faire le listing de ces personnages justement :- Batman- Superman- Wonder Woman (DC)- Harley Quinn (DC)- Sammy (Scooby-Doo)- Velma (Scooby-Doo)- Bugs Bunny (Looney Tunes)- Diable de Tasmanie alias Taz (Looney Tunes)- Arya Stark (Game of Thrones)- Tom et Jerry- Jake le chien et Finn l'humain (Adventure Time)- Steven Universe et Grenat (Steven Universe)- Chien-Renne, une créature originale extraordinaire nommée Chien-Renne.

La Bêta ouverte et l’accès anticipé comprendront également huit cartes différentes, dont la Batcave (DC), l'Arbre-Maison (Adventure Time) et le Manoir Hanté de Scooby-Doo (Scooby-Doo) ; et une variété de façons différentes de découvrir le jeu, incluant le mode coopératif en équipe 2 contre 2, des matchs en 1 contre 1, le mode Chacun pour Soi à 4 joueurs et le Labo (mode entraînement), des didacticiels, et l’ajout de matchs en local pouvant accueillir jusqu’à quatre adversaires. Vous savez tout !